Damiano Gavino nella fiction di RaiUno veste i panni di Manuel, il figlio di Anita (interpretata da Claudia Pandolfi): la carriera del giovane Ha un ruolo importante perché è il personaggio che il protagonista – il docente Dante Balestra (Alessandro Gassman) – prende sotto la sua ala protettrice. Di lui si innamora Simone, figlio del Prof. Per l'attore si tratta dell'esordio sul piccolo schermo. Per il cinema ha già lavorato in The Boat con Marco Bocci, film di Alessio Liguori che ancora non è stata presentato al pubblico. Il giovane non è molto social. Ha un profilo Instagram con 17mila followers e pochissimi scatti: c'è qualche contenuto con gli amici e dal set della fiction ma nulla di più. Si sa infatti poco di lui e sono scarne le ...

Ultime Notizie dalla rete : Damiano Gavino Damiano Gavino, chi è l'attore che interpreta Manuel nella serie Un Professore: età, data di nascita, Instagram Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Damiano Gavino, giovane attore! Ma conosciamolo meglio! Damiano Gavino, chi è Manuel nella serie tv di Rai 1 Un Professore: età, carriera Damiano Gavino è un giovane attore, ultimamente conosciuto ...

'Un professore', la serie che parla del nodo scoperto della società: la scuola superiore La classe è completata anche da Manuel (Damiano Gavino) ragazzo difficile figlio della traduttrice Anita (Claudia Pandolfi). Insomma un mix abbastanza verosimile che parla di un nodo scoperto della ...

Damiano Gavino: età, genitori, fidanzata, Un Professore, Instagram Teleclubitalia Damiano Gavino, chi Manuel nella serie Il Professore: curiosità sull’attore Per l’attore si tratta dell’esordio sul piccolo schermo. Per il cinema ha già lavorato in The Boat con Marco Bocci, film di Alessio Liguori che ancora non è stata presentato al pubblico. Il giovane ...

“Un professore”, la serie che parla del nodo scoperto della società: la scuola superiore È diventata un campo di battaglia fatto di odi e rancori. E parla anche della famiglia, che sembra esserne lo specchio fedele ...

