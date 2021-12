Da oggi scatta l'obbligo di mascherina all'aperto in Sicilia (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI- scatta oggi la nuova ordinanza della Regione Siciliana con ulteriori misure di prevenzione in vista delle festività natalizie per contrastare la diffusione del Covid, anche nella variante Omicron. Il testo firmato dal presidente Nello Musumeci, e adottata in seguito alla relazione dell'assessorato alla Salute, saranno validi fino al prossimo 31 dicembre. Tra le principali novità l'obbligo della mascherina anche all'aperto: tutti i cittadini di età superiore a 12 anni devono indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico si occuperanno di far rispettare la norma, anche attraverso l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La nuova ordinanza, inoltre, estende ... Leggi su agi (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI-la nuova ordinanza della Regionena con ulteriori misure di prevenzione in vista delle festività natalizie per contrastare la diffusione del Covid, anche nella variante Omicron. Il testo firmato dal presidente Nello Musumeci, e adottata in seguito alla relazione dell'assessorato alla Salute, saranno validi fino al prossimo 31 dicembre. Tra le principali novità l'dellaanche all': tutti i cittadini di età superiore a 12 anni devono indossare lain tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico si occuperanno di far rispettare la norma, anche attraverso l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La nuova ordinanza, inoltre, estende ...

