Da Cipro l’appello del Papa all’accoglienza | “Niente muri nella Chiesa cattolica”

Nicosia – "Niente muri nella Chiesa cattolica". E' il grido di Papa Francesco che arriva dalla Cattedrale maronita di Nicosia, dove si svolge la prima tappa del viaggio apostolico del Pontefice argentino a Cipro e, tra qualche in Grecia. All'arrivo all'Aeroporto Internazionale di Larnaca, Bergoglio è stato accolto dalla President of the House of Parliament mentre tre bambini, in abito tradizionale hanno consegnato un omaggio floreale al Papa. Dopo la Guardia d'Onore e la presentazione delle rispettive Delegazioni, il Papa e la Presidente si sono recati verso la Vip Lounge per un breve colloquio privato. Quindi il trasferimento in auto alla Cattedrale maronita di Nostra Signora delle Grazie a Nicosia per l'Incontro con i Sacerdoti, i ...

