“Curve Pet”, arriva il nuovo Gps intelligente per non perdere di vista gli animali domestici (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per non perdere mai di vista il proprio animale domestico, Vodafone lancia il nuovo Curve Pet tracker pack, il localizzatore GPS intelligente che si fissa con una clip a collari e pettorine. Curve Pet permette di seguire in tempo reale i movimenti del proprio cane e gatto grazie a due nuove funzionalità su Vodafone Smart App: Passeggiate, che registra le passeggiate e le distanze percorse, e Profili, che memorizza informazioni come la razza e altre caratteristiche dell’animale. Con Curve Pet è possibile ricevere avvisi personalizzati sulla Vodafone Smart App. Progettato anche per le passeggiate più avventurose, il dispositivo è resistente, compatto e impermeabile (certificato IP67), e la sua batteria ha una durata fino a 7 giorni a seconda della modalità di utilizzo. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per nonmai diil proprio animale domestico, Vodafone lancia ilPet tracker pack, il localizzatore GPSche si fissa con una clip a collari e pettorine.Pet permette di seguire in tempo reale i movimenti del proprio cane e gatto grazie a due nuove funzionalità su Vodafone Smart App: Passeggiate, che registra le passeggiate e le distanze percorse, e Profili, che memorizza informazioni come la razza e altre caratteristiche dell’animale. ConPet è possibile ricevere avvisi personalizzati sulla Vodafone Smart App. Progettato anche per le passeggiate più avventurose, il dispositivo è resistente, compatto e impermeabile (certificato IP67), e la sua batteria ha una durata fino a 7 giorni a seconda della modalità di utilizzo. ...

