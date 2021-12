Cristiano Ronaldo fa la storia: sfondato il muro degli 800 gol in carriera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo ha raggiunto sfondato il muro degli 800 gol in carriera. Traguardo storico per il portoghese Cristiano Ronaldo ha scritto la storia del calcio mondiale. È lui il primo calciatore di sempre a segnare 800 reti in carriera. things by Cristiano Ronaldo!(h/t @ESPNStatsInfo) pic.twitter.com/0kfy2pmmGV— ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2021 Decisiva la doppietta del portoghese in Manchester United-Arsenal, match vinto dai Red Devils per 3-2. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha raggiuntoil800 gol in. Traguardo storico per il portogheseha scritto ladel calcio mondiale. È lui il primo calciatore di sempre a segnare 800 reti in. things by!(h/t @ESPNStatsInfo) pic.twitter.com/0kfy2pmmGV— ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2021 Decisiva la doppietta del portoghese in Manchester United-Arsenal, match vinto dai Red Devils per 3-2. L'articolo proviene da Calcio News 24.

