Covid, vaccino ai bambini. Il presidente della commissione tedesca Stiko: “Non vaccinerei i miei figli”. Trotta (Aifa): “È sicuro. Abbiamo analizzato anche i dati dagli Usa” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo il via libera di Aifa alla immunizzazione della fascia 5-11 anni arriva in Italia il calendario per la vaccinazione pediatrica anti Covid. Sull’immunizzazione della fascia più giovane della popolazione il dibattito internazionale è ormai aperto da mesi come era già successo per gli adolescenti. Il presidente della commissione tedesca Stiko specializzata su vaccini presso il Robert Koch Institute, Thomas Mertens, sulla base dei dati attualmente disponibili “non vaccinerebbe i propri bambini contro il Covid”. Una affermazione resa nel “Podcast fuer Deutschland” della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che oggi riporta la notizia in prima pagina. Oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo il via libera dialla immunizzazionefascia 5-11 anni arriva in Italia il calendario per la vaccinazione pediatrica anti. Sull’immunizzazionefascia più giovanepopolazione il dibattito internazionale è ormai aperto da mesi come era già successo per gli adolescenti. Ilspecializzata su vaccini presso il Robert Koch Institute, Thomas Mertens, sulla base deiattualmente disponibili “non vaccinerebbe i propricontro il”. Una affermazione resa nel “Podcast fuer Deutschland”Frankfurter Allgemeine Zeitung, che oggi riporta la notizia in prima pagina. Oltre ...

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - Agenzia_Ansa : Dopo essere finito in terapia subintensiva per complicanze legate al Covid, si ricrede e dice 'sì' al vaccino anche… - seblom : @muto_di Morti di Covid per non aver fatto le trenta dosi di vaccino prescritte dalla Scienzah? - Vince80564611 : RT @Anna302478978: Mio figlio non ha avuto il covid, nè altri problemi di salute, stava benissimo fino a martedì scorso, ovvero fino a quan… -