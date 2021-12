Covid Umbria, il bollettino del 2 dicembre: 103 nuovi positivi e due morti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Perugia, 2 dicembre 2021 - Scendono a 53 i ricoverat i Covid in Umbria, quattro in meno rispetto a ieri con dieci posti letto occupati nelle terapie intensive , dato stabile. Registrati altri due ... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Perugia, 22021 - Scendono a 53 i ricoverat iin, quattro in meno rispetto a ieri con dieci posti letto occupati nelle terapie intensive , dato stabile. Registrati altri due ...

