Covid oggi Vda, 99 contagi e nessun decesso: bollettino 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) nessun decesso e 99 nuovi contagi da coronavirus oggi, 2 dicembre, in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo dei contagiati dal virus da inizio emergenza a 13.321. Lo registra il bollettino con i dati Covid della Regione. I positivi attuali sono 738 di cui 709 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati in ospedale. uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.104, +35 rispetto a ieri, il totale dei casi testati è pari a 97.904, quello dei tamponi fino ad oggi effettuati a 219.419. Da inizio epidemia i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono 479. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021)e 99 nuovida coronavirus, 2, in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo deiati dal virus da inizio emergenza a 13.321. Lo registra ilcon i datidella Regione. I positivi attuali sono 738 di cui 709 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati in ospedale. uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.104, +35 rispetto a ieri, il totale dei casi testati è pari a 97.904, quello dei tamponi fino adeffettuati a 219.419. Da inizio epidemia i decessi di persone risultate positive alin Valle d’Aosta sono 479. L'articolo proviene da Italia Sera.

