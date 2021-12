Covid oggi Germania, Merkel: “Vorrei incidenza come in Italia” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “La situazione” coronavirus in Germania, che oggi ha annunciato un lockdown per no vax, “è purtroppo grave, staremmo meglio se avessimo un’incidenza di 150” casi su 100mila abitanti “come in Italia”. A dirlo oggi è la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nella conferenza stampa in cui sono state annunciate nuove stringenti misure contro il contagio da Covid-19. Lo riferiscono i media tedeschi. Merkel ha fatto il paragone con l’Italia quando le è stato chiesto come si sente a trasferire le sue funzioni la settimana prossima al futuro cancelliere Olaf Scholz. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) “La situazione” coronavirus in, cheha annunciato un lockdown per no vax, “è purtroppo grave, staremmo meglio se avessimo un’di 150” casi su 100mila abitanti “in”. A dirloè la cancelliera tedesca, Angela, nella conferenza stampa in cui sono state annunciate nuove stringenti misure contro il contagio da-19. Lo riferiscono i media tedeschi.ha fatto il paragone con l’quando le è stato chiestosi sente a trasferire le sue funzioni la settimana prossima al futuro cancelliere Olaf Scholz. L'articolo proviene daSera.

