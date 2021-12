Covid oggi Francia, 48mila contagi e 103 morti in 24 ore (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non si ferma la corsa dei contagi Covid in Francia, oggi sono stati registrati 48.416 nuovi casi e 103 morti. Lo rende noto Santé France. Ieri i contagi erano 49.610. Il tasso d’incidenza degli ultimi sette giorni ha superato 340 casi per 100mila abitanti, un dato vicino al picco della terza ondata dell’inizio della primavera, secondo quanto rileva Le Parisien. Al momento vi sono 10.790 ricoverati per il Covid-19, di cui 1.934 in terapia intensiva. Le autorità francesi valuteranno lunedì l’introduzione di nuove misure anti contagio, di fronte alla quinta ondata di Covid che ha travolto il Paese. Il presidente Emmanuel Macron “ha deciso di convocare lunedì un nuovo Consiglio di difesa e sicurezza nazionale per vedere se adottare ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non si ferma la corsa deiinsono stati registrati 48.416 nuovi casi e 103. Lo rende noto Santé France. Ieri ierano 49.610. Il tasso d’incidenza degli ultimi sette giorni ha superato 340 casi per 100mila abitanti, un dato vicino al picco della terza ondata dell’inizio della primavera, secondo quanto rileva Le Parisien. Al momento vi sono 10.790 ricoverati per il-19, di cui 1.934 in terapia intensiva. Le autorità francesi valuteranno lunedì l’introduzione di nuove misure antio, di fronte alla quinta ondata diche ha travolto il Paese. Il presidente Emmanuel Macron “ha deciso di convocare lunedì un nuovo Consiglio di difesa e sicurezza nazionale per vedere se adottare ...

