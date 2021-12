Covid oggi Emilia, 1.464 contagi e 6 morti: bollettino 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 1.464 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 2 dicembre. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 458.504 casi di positività. Il totale di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 39.686. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Si registrano sei decessi: due nella provincia di Modena (due donne, rispettivamente di 80 e 85 anni); uno nella provincia di Bologna (un uomo di 83 anni); uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 66 anni) e due nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 62 anni nel forlivese e un uomo di 83 nel ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 1.464 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 2. Si registrano inoltre altri 6. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 458.504 casi di positività. Il totale di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 39.686. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Si registrano sei decessi: due nella provincia di Modena (due donne, rispettivamente di 80 e 85 anni); uno nella provincia di Bologna (un uomo di 83 anni); uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 66 anni) e due nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 62 anni nel forlivese e un uomo di 83 nel ...

