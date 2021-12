Covid oggi Campania, 1.271 nuovi contagi: bollettino 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 1.271 i nuovi contagi da Coronavirus oggi giovedì 2 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti di cui 4 delle ultime 48 ore e il quinto dei giorni precedenti. Da ieri sono stati processati 32.619 test nella Regione. In Campania sono 22 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, e 312 quelli nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 1.271 ida Coronavirusgiovedì 22021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti di cui 4 delle ultime 48 ore e il quinto dei giorni precedenti. Da ieri sono stati processati 32.619 test nella Regione. Insono 22 i pazienti, ricoverati in terapia intensiva, e 312 quelli nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

