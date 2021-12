Covid oggi Calabria, 369 contagi e 2 morti: bollettino 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 369 i nuovi contagi registrati in Calabria oggi, 2 dicembre, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 6.360 tamponi, mentre sono +197 i guariti e 2 i morti (per un totale di 1.503 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +170 attualmente positivi, +163 in isolamento, +9 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 15). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 369 i nuoviregistrati in, 2, secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 6.360 tamponi, mentre sono +197 i guariti e 2 i(per un totale di 1.503 decessi). Il, inoltre, registra +170 attualmente positivi, +163 in isolamento, +9 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 15). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - antoniospadaro : #PapaFrancesco e i #Vaccini. Il pensiero del Pontefice sulla salute pubblica e l’uso dei vaccini contro il #Covid.… - qn_giorno : Bollettino Covid Italia e Lombardia oggi 2 dicembre: 16.806 nuovi casi e 72 decessi - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 16.806 nuovi contagi e 72 morti -