Covid, nel Lazio l’indice Rt è a 1. D’Amato: “Con le terze dosi piegheremo la curva” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “Nel Lazio cala il Valore RT che nell’ultimo report si attesta a 1.01, rispetto alla settimana precedente quando il valore era 1.22. Questo è un dato importante, che segnala un raffreddamento, i cui effetti li vedremo tra due settimane. Atteso ancora nei prossimi giorni un incremento del numero dei casi. E’ necessario proseguire decisamente la campagna di vaccinazione. Con le terze dosi piegheremo la curva”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “Nelcala il Valore RT che nell’ultimo report si attesta a 1.01, rispetto alla settimana precedente quando il valore era 1.22. Questo è un dato importante, che segnala un raffreddamento, i cui effetti li vedremo tra due settimane. Atteso ancora nei prossimi giorni un incremento del numero dei casi. E’ necessario proseguire decisamente la campagna di vaccinazione. Con lela”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio. (Il Faro online)

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi in Veneto con 2.656 nuovi casi e 14 morti in 24 ore. Speranza: 'Sono giorni non semplici, sia… - marcodimaio : Ha ragione la presidente della #commissioneeuropea Ursula Von der Leyen nel dire che bisogna iniziare a discutere d… - nzingaretti : Nel #Lazio vaccini anti-#covid per i bambini di 5-11 anni. Si parte il #13dicembre. Per prenotarsi in uno degli hub… - Canone_Inverso_ : RT @BarbaraRaval: Chiariamo che in #Svizzera NON ha vinto il sì al Greenpass (andate nel sito del ministero) Il referendum prevedeva sia m… - MDX_0x0 : RT @BarbaraRaval: Chiariamo che in #Svizzera NON ha vinto il sì al Greenpass (andate nel sito del ministero) Il referendum prevedeva sia m… -