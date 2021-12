Covid, Merkel favorevole al vaccino obbligatorio: “Vorrei che la Germania fosse come l’Italia” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 16.806 i nuovi casi di coronavirus e 72 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 55 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei ricoverati a 698, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Al netto dei dimessi oggi in terapia intensiva ci sono 12 persone in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (+50), per un totale di 5.298 pazienti nei reparti. Sono 679.462 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 2,5%. Il virus sta rialzando la testa in Europa creando preoccupazione nei capi di Stato. Oggi Angela Merkel ha parlato della situazione della Germania, sempre più vicina a imporre l’obbligo vaccinale. La cancelliera ha illustrato le nuove misure anti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 16.806 i nuovi casi di coronavirus e 72 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 55 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei ricoverati a 698, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Al netto dei dimessi oggi in terapia intensiva ci sono 12 persone in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (+50), per un totale di 5.298 pazienti nei reparti. Sono 679.462 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 2,5%. Il virus sta rialzando la testa in Europa creando preoccupazione nei capi di Stato. Oggi Angelaha parlato della situazione della, sempre più vicina a imporre l’obbligo vaccinale. La cancelliera ha illustrato le nuove misure anti ...

