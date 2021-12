Covid, l’Ecdc: tutta l’Ue in zona rossa tranne Italia e Spagna. Dramma Germania, Merkel: obbligo vaccinale all’esame del Parlamento (Di giovedì 2 dicembre 2021) E Figliuolo annuncia il via ai vaccini per i bambini dal 16 dicembre. Trotta (Aifa): «I dati sui bimbi non sono pochi». Bourla (Pfizer): «Sarà necessaria una dose all’anno». Situazione complicata per i tedeschi Leggi su lastampa (Di giovedì 2 dicembre 2021) E Figliuolo annuncia il via ai vaccini per i bambini dal 16 dicembre. Trotta (Aifa): «I dati sui bimbi non sono pochi». Bourla (Pfizer): «Sarà necessaria una dose all’anno». Situazione complicata per i tedeschi

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Ecdc: tutta l'Ue è rossa, zone gialle solo in Italia e Spagna #Covid - fattoquotidiano : Covid, 66.884 casi in Germania. Il ministro ai no vax: “Cosa deve accadere per convincervi?”. L’Ecdc: “In Europa se… - Agenzia_Ansa : Sulla base delle prove disponibili, la #variantesudafricana del virus Covid potrebbe essere associata ad una trasmi… - infoitinterno : Ue zona rossa, solo in Italia e Spagna aree in giallo. Le nuove mappe Covid Ecdc. L'elenco delle Regioni - infoitinterno : Covid, mappa Ecdc: tutta l'Ue è rossa, zone gialle solo in Italia e Spagna -