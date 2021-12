Covid, le news. Il bollettino: 16.806 nuovi casi e 72 decessi in 24 ore. LIVE (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel report del ministero del 2 dicembre, con 679.462 tamponi, positività al 2,5%. Aumentano terapie intensive occupate (+12) e ricoveri ordinari (50). In Germania "situazione ancora molto grave", ha detto la cancelliera tedesca annunciando nuove restrizioni. Sono in arrivo 1,5 milioni di dosi pediatriche. La vaccinazione per i bambini in fascia 5-11 anni avverrà con un terzo del dosaggio del farmaco Pfizer, a tre settimane di distanza. L'Ue intanto apre al confronto sull'obbligo vaccinale Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel report del ministero del 2 dicembre, con 679.462 tamponi, positività al 2,5%. Aumentano terapie intensive occupate (+12) e ricoveri ordinari (50). In Germania "situazione ancora molto grave", ha detto la cancelliera tedesca annunciando nuove restrizioni. Sono in arrivo 1,5 milioni di dosi pediatriche. La vaccinazione per i bambini in fascia 5-11 anni avverrà con un terzo del dosaggio del farmaco Pfizer, a tre settimane di distanza. L'Ue intanto apre al confronto sull'obbligo vaccinale

