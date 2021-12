Covid, le news. Figliuolo: "Vaccini ai bambini, si parte il 16 dicembre." LIVE (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono in arrivo 1,5 milioni di dosi pediatriche. La vaccinazione per i bambini in fascia 5-11 anni avverrà con un terzo del dosaggio del farmaco Pfizer, a tre settimane di distanza. L'amministratore delegato di Pfizer: serviranno richiami per diversi anni, lavoriamo a sviluppo per Omicron, può essere pronto in 100 giorni ". L'Ue intanto apre al confronto sull'obbligo vaccinale: "E' tempo di farlo", dice la presidente della Commissione von der Leyen Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono in arrivo 1,5 milioni di dosi pediatriche. La vaccinazione per iin fascia 5-11 anni avverrà con un terzo del dosaggio del farmaco Pfizer, a tre settimane di distanza. L'amministratore delegato di Pfizer: serviranno richiami per diversi anni, lavoriamo a sviluppo per Omicron, può essere pronto in 100 giorni ". L'Ue intanto apre al confronto sull'obbligo vaccinale: "E' tempo di farlo", dice la presidente della Commissione von der Leyen

