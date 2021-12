Covid Italia, bollettino 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 16.806 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati oggi dal bollettino nazionale diffuso dal ministero della Salute. 679.462 i tamponi effettuati, per un tasso di positività che si attesta al 2.50%. 72 i morti in 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 16.806 i nuovi contagi da coronavirus inregistrati oggi dalnazionale diffuso dal ministero della Salute. 679.462 i tamponi effettuati, per un tasso di positività che si attesta al 2.50%. 72 i morti in 24 ore. L'articolo proviene daSera.

