Covid, in Veneto oggi nuovo balzo: 2.873 contagi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 2.873 nuovi casi di Covid, e il totale dei soggetti attualmente positivi sale a 33.828. In sensibile aumento i ricoverati, che oggi sono 588 in ...

