Covid, in Campania 1.271 nuovi casi e 4 morti. L’indice di contagio sale al 3,89% (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 1.271 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 32.619 test. L’indice di contagio sale al 3,89% (ieri era al 3,2%I. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 4 nuovi decessi, 1 dei quali avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 223 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (-1 risspetto a ieri) e 318 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+6). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 1.271 idi positività al-19 emersi ieri indall’analisi di 32.619 test.dial 3,89% (ieri era al 3,2%I. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 4decessi, 1 dei quali avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Insono 223 i pazientiricoverati in terapia intensiva (-1 risspetto a ieri) e 318 i pazientiricoverati in reparti di degenza (+6). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, De Luca annuncia la stretta in Campania: “Se i contagi aumentano, niente feste in piazza a Capodanno” - fattoquotidiano : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - VincenzoDeLuca : Terze dosi di vaccino anti covid-19 aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di cat… - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #2dicembre 1.271 casi su 32.619 (3,90% positiva) e 5 decessi. Negli ospedali 22 terapie inte… - MattiaGallo17 : RT @Antipeppe: @539th Campania 1.271 vs 1.110 -41 sull'atteso ?? -6 ricoveri -1 uti +5 decessi -4 ricoveri sull'atteso ?? -