Covid, il ministro del Lavoro inglese: “Niente baci sotto il vischio anche nel 2021” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic – Covid, Niente baci anche nel 2021. Così il ministro del Lavoro inglese, The’re’se Coffey, in una intervista riportata da Tgcom24. Covid, Niente baci: “Fortemente sconsigliati” Per il Covid, dunque, Niente baci. O meglio, “baci fortemente sconsigliati”, in particolare tra gli sconosciuti ed evitare la terrificante variante Omicron. baci ancora fortemente sconsigliati per questo Natale nel Regno Unito, in particolare fra gli sconosciuti, per evitare contagi da Covid, ancor di più con la variante Omicron che si diffonde. Questo è l’appello della ministra del Lavoro, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic –nel. Così ildel, The’re’se Coffey, in una intervista riportata da Tgcom24.: “Fortemente sconsigliati” Per il, dunque,. O meglio, “fortemente sconsigliati”, in particolare tra gli sconosciuti ed evitare la terrificante variante Omicron.ancora fortemente sconsigliati per questo Natale nel Regno Unito, in particolare fra gli sconosciuti, per evitare contagi da, ancor di più con la variante Omicron che si diffonde. Questo è l’appello della ministra del, ...

