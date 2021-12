Covid, bollettino di oggi: aumentano i positivi ma diminuiscono decessi e terapie intensive (Di giovedì 2 dicembre 2021) oggi nel Lazio su un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovi casi positivi (+172), sono 4 i decessi (-4), 692 i ricoverati (-4), 93 le terapie intensive (-3) e +817 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 926. valore rt a 1 segnale positivo, ma per raffreddare la curva serve correre con i richiami. Ci attenderanno ancora giornate di turbolenza e incremento dei casi. Bene Roma su ordinanza mascherine, facciamo uno shopping sicuro. Nella giornata di ieri record di somministrazioni di terze dosi 51.418 con un incremento del 54% rispetto alla settimana precedente, superiore alla soglia target. E’ stata chiesta alle ASL massima attenzione su vaccinazioni pediatriche, per accoglienza dei più piccoli utilizzando spazi dedicati, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021)nel Lazio su un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovi casi(+172), sono 4 i(-4), 692 i ricoverati (-4), 93 le(-3) e +817 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 926. valore rt a 1 segnale positivo, ma per raffreddare la curva serve correre con i richiami. Ci attenderanno ancora giornate di turbolenza e incremento dei casi. Bene Roma su ordinanza mascherine, facciamo uno shopping sicuro. Nella giornata di ieri record di somministrazioni di terze dosi 51.418 con un incremento del 54% rispetto alla settimana precedente, superiore alla soglia target. E’ stata chiesta alle ASL massima attenzione su vaccinazioni pediatriche, per accoglienza dei più piccoli utilizzando spazi dedicati, ...

