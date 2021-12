Covid, allerta Omicron in Sardegna. Mappe Ue: tutti in ‘rosso’ tranne 7 regioni italiane (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’allerta per la possibile presenza della variante Omicron del Covid scatta da oggi 2 dicembre anche in Sardegna. Un passeggero che viaggiava sul volo Roma-Alghero è risultato positivo al tampone. Al momento non presenta alcun sintomo della malattia. Era atterrato domenica notte dall’Africa, il continente da cui proviene la variante cosiddetta sudafricana, avendo fatto scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino. Covid, sospetto di Omicron C’è il sospetto – non ancora la certezza – che possa essere stato infettato da Omicron. Tutte le 130 persone presenti sull’aereo sono ora in quarantena. Se tra loro dovessero registrarsi altri casi positivi, scatteranno i protocolli ministeriali di tracciamento di tutti i contatti. Nei primi giorni della prossima ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’per la possibile presenza della variantedelscatta da oggi 2 dicembre anche in. Un passeggero che viaggiava sul volo Roma-Alghero è risultato positivo al tampone. Al momento non presenta alcun sintomo della malattia. Era atterrato domenica notte dall’Africa, il continente da cui proviene la variante cosiddetta sudafricana, avendo fatto scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino., sospetto diC’è il sospetto – non ancora la certezza – che possa essere stato infettato da. Tutte le 130 persone presenti sull’aereo sono ora in quarantena. Se tra loro dovessero registrarsi altri casi positivi, scatteranno i protocolli ministeriali di tracciamento dii contatti. Nei primi giorni della prossima ...

