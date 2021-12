Covid-19 Italia, 2 dicembre: aumentano contagi, ricoveri e tasso positività. L’analisi di Gimbe (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tra il 24 e il 30 novembre sono cresciuti del 25,1% i nuovi casi di Covid-19 e, di pari passo anche la pressione sugli ospedali ha visto un aumento, segnando +13,7% di ricoveri in reparto e +22% di ricoveri in terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tra il 24 e il 30 novembre sono cresciuti del 25,1% i nuovi casi di-19 e, di pari passo anche la pressione sugli ospedali ha visto un aumento, segnando +13,7% diin reparto e +22% diin terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio settimanale della FondazioneL'articolo proviene da Firenze Post.

