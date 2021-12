Covid 19 in Campania, bollettino del 1 dicembre: 1.271 positivi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 1 dicembre, parla di 1.271 nuovi positivi su 32.619. L’Unità di crisi della Regione informa che i positivi al Covid 19 in Campania del giorno sono 1.271 su 32.619 test effettuati. Quattro i decessi nelle ultime 48 ore. Un deceduto in precedenza ma registrato ieri. Questo Leggi su 2anews (Di giovedì 2 dicembre 2021)19 in: ildi ieri, mercoledì 1, parla di 1.271 nuovisu 32.619. L’Unità di crisi della Regione informa che ial19 indel giorno sono 1.271 su 32.619 test effettuati. Quattro i decessi nelle ultime 48 ore. Un deceduto in precedenza ma registrato ieri. Questo

Advertising

fattoquotidiano : Covid, De Luca annuncia la stretta in Campania: “Se i contagi aumentano, niente feste in piazza a Capodanno” - fattoquotidiano : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - VincenzoDeLuca : Terze dosi di vaccino anti covid-19 aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di cat… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, altre 5 vittime e 1.271 nuovi positivi in Campania - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA IL TASSO DI POSITIVITA’ SALE 3,89% Sono 1.271 i nuovi casi di Covid rilevati in Campania s… -