Covid, 16.806 nuovi casi e 72 decessi in 24 ore (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la crescita dei casi di Covid-19 in Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si evince un nuovo incremento dei contagi, con 16.806 nuovi positivi rispetto i 15.085 dell'1 dicembre. Il tasso di positività, determinato su un numero di tamponi processati pari a 679.462, si attesta al 2,47%. In calo i decessi, 72 (-31).I guariti registrati il 2 dicembre sono 7.650, gli attualmente positivi aumentano di 9.088, toccando complessivamente quota 208.871. Salgono i ricoverati con sintomi a 5.298 (+50), così pure i degenti delle terapie intensive a 698 (+12) con 55 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 202.875 persone. La regione con il maggior numero di nuovi casi risulta essere il Veneto (2.873), seguita da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la crescita deidi-19 in Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si evince un nuovo incremento dei contagi, con 16.806positivi rispetto i 15.085 dell'1 dicembre. Il tasso di positività, determinato su un numero di tamponi processati pari a 679.462, si attesta al 2,47%. In calo i, 72 (-31).I guariti registrati il 2 dicembre sono 7.650, gli attualmente positivi aumentano di 9.088, toccando complessivamente quota 208.871. Salgono i ricoverati con sintomi a 5.298 (+50), così pure i degenti delle terapie intensive a 698 (+12) con 55ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 202.875 persone. La regione con il maggior numero dirisulta essere il Veneto (2.873), seguita da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 16.806 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 15.085. Sono 72 le vittime in u… - eziomauro : Covid Italia, bollettino del 2 dicembre: 16.806 casi e 72 morti - RobertoTom60 : » Tutta salute: Covid, in 24 ore 16.806 casi. 72 le vittime. Aumentano i ricoveri - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 16.806 nuovi casi e 72 decessi in 24 ore - - _COSMOPOLIS_ : Covid, Italia: 16.806 nuovi casi e 72 decessi #2dicembre #attualità #covid19 #cosmopolis_media -