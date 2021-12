“Così ci penalizza!”: Inter, l’appello di Marotta ‘spiazza’ tutti (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’AD dell’Inter Marotta esprime tutta la sua preoccupazione per l’emendamento per abolire le agevolazioni fiscali sui calciatori stranieri. Negli ultimi anni diverse società calcistiche italiane hanno beneficiato del Decreto Crescita. In particolare per quel che riguarda gli sgravi fiscali per l’acquisto di giocatori stranieri. Tale norma, che ha sempre suscitato diverse polemiche nell’opinione pubblica, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’AD dell’esprime tutta la sua preoccupazione per l’emendamento per abolire le agevolazioni fiscali sui calciatori stranieri. Negli ultimi anni diverse società calcistiche italiane hanno beneficiato del Decreto Crescita. In particolare per quel che riguarda gli sgravi fiscali per l’acquisto di giocatori stranieri. Tale norma, che ha sempre suscitato diverse polemiche nell’opinione pubblica, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ????L'AD dell'#Inter contro l'emendamento che vuole abolire le agevolazioni per i calciatori che arrivano dall'ester… - di_filipp6 : Questo comportamento di dayane, secondo me è sbagliato, la penalizza agli occhi degli altri concorrenti. Ormai sai… - belcaratteree : @RickyPalazzolo @marcoluci1 @MFerraglioni @pierpaolopretel Vero oggi è stato molto meglio perché ha fatto quello ch… - BertaIsla : RT @vignettisti: La violenza fisica è però soltanto la punta dell’iceberg di una discriminazione che penalizza le donne in tutti gli aspett… - T_Belz : Non ho capito gli accoppiamenti in queste sfide comunque. 2 scarsi come Andrea e Alvise e 2 brave come Arisa e Sabr… -