Cosa sarebbe la storia della moda senza stilisti geniali? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Life&People.it Coraggiosi, capaci di rompere gli schemi, innovatori dei nostri anni e della storia della moda, un piccolo gruppo di stilisti geniali, ha plasmato il modo in cui ci vestiamo. L’estro, la genialità creativa e l’avanguardia sono il dono di saper sconfinare dalla realtà e di saperla rappresentare in modo unico e singolare. Probabilmente è tra la fine degli anni cinquanta e i sessanta che la parola “creatività” comincia a diventare una sorta di feticcio culturale, da spalmare su tutto ciò che odora di novità, innovazione, mutamento. Si celebrano così gli stilisti come geni creativi. In questa prospettiva gli stilisti geniali nella storia sono dunque coloro che hanno trasformato le ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 2 dicembre 2021) Life&People.it Coraggiosi, capaci di rompere gli schemi, innovatori dei nostri anni e, un piccolo gruppo di, ha plasmato il modo in cui ci vestiamo. L’estro, latà creativa e l’avanguardia sono il dono di saper sconfinare dalla realtà e di saperla rappresentare in modo unico e singolare. Probabilmente è tra la fine degli anni cinquanta e i sessanta che la parola “creatività” comincia a diventare una sorta di feticcio culturale, da spalmare su tutto ciò che odora di novità, innovazione, mutamento. Si celebrano così glicome geni creativi. In questa prospettiva glinellasono dunque coloro che hanno trasformato le ...

borghi_claudio : Era Agosto. Uno dei due (quello che sa leggere dei dati) aveva capito cosa sarebbe successo. - CatalfoNunzia : Salario minimo: oggi l'Europarlamento vota il mandato negoziale per la direttiva. In Germania, intanto, c'è l'accor… - DSantanche : Se invece di fare proclami politicamente corretti nella giornata contro la violenza sulle donne, si cominciasse a d… - blvcktokyo : @shootaeingstar Oppure si guarda la live e fa entra ed esci dalla sua stanza per andare da jhope ad ogni minima cos… - bbbnzl30 : @Ciro_Marvel @PaPaganini È un coro senza senso Ma poi cosa ci sarebbe di offensivo nel coro 'Serie B'? -