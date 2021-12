Cosa è successo al film sul romanzo di Camilleri | tagliato prima di Porta a Porta

(Di giovedì 2 dicembre 2021) All’inizio era stato Roan Johnson, il regista de La stagione della caccia, a protestare su Twitter per l’accaduto. «Come si fa – si era chiesto – a commentare il fatto che inserata su Raiuno unvengaa 15 minuti dalla fine perché – immagino eh –sennò va troppo in là? Come si fa a scusarsi con gli spettatori, con tutti quelli che hanno lavorato ale con?». Era stato lui a fornire una spiegazione per ilsu Raiuno martedì 1 dicembre: la pellicola tratta daldi Andreaè andata in onda monca dei 15 minuti finali, lasciando interdetti i telespettatori. Ed era stato lui, dunque, a indicare come ...

Che cosa succederà nella seconda puntata di Tutta colpa di Freud in onda la prossima settimana su Canale 5? Non sappiamo ancora come sono andati gli ascolti, è troppo presto per fare un bilancio ma la ...Era in palinsesto martedì 1 dicembre, ma è stato tagliato a 15 minuti dalla fine. Sui social, accuse a Vespa che - però - respinge tutto ...