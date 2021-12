Corte Libia riammette il figlio di Gheddafi in corsa per la presidenza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Saif al Islam Gheddafi, il secondogenito dell’ex leader libico ucciso dieci anni fa, è stato ammesso a partecipare alle prossime elezioni presidenziali in programma per il 24 dicembre in Libia. Lo ha... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 dicembre 2021) Saif al Islam, il secondogenito dell’ex leader libico ucciso dieci anni fa, è stato ammesso a partecipare alle prossime elezioni presidenziali in programma per il 24 dicembre in. Lo ha...

