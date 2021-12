Corso Online per potenziare le competenze digitali di studenti con interesse per l’informatica: iscrizioni entro 9 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il ministero dell'istruzione organizza, con il supporto scientifico del Comitato Olimpico delle Olimpiadi Italiane di Informatica e l'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), la XI edizione del Corso per la formazione di docenti dell'area matematica- scientifica- tecnologica della scuola secondaria di II grado, su tematiche di "Computer Science", afferenti ai contenuti delle Olimpiadi Italiane di Informatica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il ministero dell'istruzione organizza, con il supporto scientifico del Comitato Olimpico delle Olimpiadi Italiane di Informatica e l'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), la XI edizione delper la formazione di docenti dell'area matematica- scientifica- tecnologica della scuola secondaria di II grado, su tematiche di "Computer Science", afferenti ai contenuti delle Olimpiadi Italiane di Informatica. L'articolo .

