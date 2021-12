Coronavirus, i dati del 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 16.806, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 5.060.430. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 9.088 unità, quindi al momento risultano positive 208.871 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 698. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 5.298, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 202.875. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 72 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 134.003. Da ieri si registrano anche 7.650 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.717.556. Nuovi contagiati: 16.806 Contagiati totali: 5.060.430 Incremento netto positivi: +9.088 Attualmente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 16.806, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 5.060.430. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 9.088 unità, quindi al momento risultano positive 208.871 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 698. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 5.298, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 202.875. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 72 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 134.003. Da ieri si registrano anche 7.650 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.717.556. Nuovi contagiati: 16.806 Contagiati totali: 5.060.430 Incremento netto positivi: +9.088 Attualmente ...

Advertising

emenietti : vaccino o tubo in gola ?? (incidenza di ricoveri in terapia intensiva per stato vaccinale negli ultimi 30 giorni, o… - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna ?? 1.464 nuovi #positivi ?? Quasi 40mila #tamponi effettua… - ValentinaFascia : RT @emenietti: vaccino o tubo in gola ?? (incidenza di ricoveri in terapia intensiva per stato vaccinale negli ultimi 30 giorni, ogni 100mi… - thinkfree_carlo : RT @emenietti: vaccino o tubo in gola ?? (incidenza di ricoveri in terapia intensiva per stato vaccinale negli ultimi 30 giorni, ogni 100mi… -