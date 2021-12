Corona virus: Italia, 208871 attualmente positivi a test (+9088 in un giorno) con 134003 decessi (72) e 4717556 guariti (7650). Totale di 5060430 casi (16806) Dati della protezione civile: effettuati 678462 tamponi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 208871 attualmente positivi a test (+9088 in un giorno) con 134003 decessi (72) e 4717556 guariti (7650). Totale di 5060430 casi (16806) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 678462 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(72) e).di) proviene da Noi Notizie..

