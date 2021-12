Coppa Davis | Russia in semifinale Croazia - Serbia live alle 16

Advertising

Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - fanpage : #CoppaDavis, l'Italia batte gli USA con un #Sinner scatenato - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - infoitsport : Jannik Sinner che dice? 'Schifo, vergogna, da rivoltarsi nella tomba': un terremoto sulla Coppa Davis - infoitsport : Jannik Sinner, 'un inutile capolavoro'. Coppa Davis, quello che pochi hanno notato contro Cilic -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Davis

"Battere la Spagna padrona di casa ci ha dato grande fiducia" ha detto il campione dello US Open che sabato giocherà la sua prima semifinale in. Il secondo singolare, a parte un microfono ...La Russia l'ultima qualificata per le semifinali della. A Madrid la squadra capitanata da Shamil Tarpishev ha passato il turno grazie alle vittorie nei due singolari sui fratelli svedesi di origine etiope Ymer. Dapprima Andrey Rublev (ATP 5) ...Saranno Croazia-Serbia e Russia-Germania le due semifinali di Coppa Davis. L'ultima a qualificarsi è stata la Russia, a cui sono bastati i due singolari per liquidare (2-0) la Svezia. Dopo il sofferto ...Le Davis Cup Finals 2021 di tennis si concludono per la Svezia (ripescata come migliore seconda nella prima fase) a Madrid ai quarti di finale: la RTF (Federazione Tennis Russia) vince per 2-0 grazie ...