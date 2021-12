Coppa Davis oggi Russia-Svezia : orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Russia affronterà la Svezia ai quarti di finale della Coppa Davis 2021 Russia-Svezia: in palio le semifinali della Coppa Davis Daniil Medvedev rappresenta il pericolo maggiore per gli svedesi, con Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov ad affiancarlo. Svedesi aggrappati al talento dei fratelli Ymer (Mikael ed Elias), i quali proveranno a farsi valere da sfavoriti. La Russia infatti è sicuramente la favorita per conquistare il posto in semifinale, ma attenzione all’orgoglio degli svedesi. Il match tra Russia e Svezia si svolgerà oggi, giovedì 2 dicembre, a Madrid con partenza alle ore 16.00 (primo singolare-secondo singolare-doppio). I nomi dei giocatori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Laaffronterà laai quarti di finale della2021: in palio le semifinali dellaDaniil Medvedev rappresenta il pericolo maggiore per gli svedesi, con Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov ad affiancarlo. Svedesi aggrappati al talento dei fratelli Ymer (Mikael ed Elias), i quali proveranno a farsi valere da sfavoriti. Lainfatti è sicuramente la favorita per conquistare il posto in semifinale, ma attenzione all’orgoglio degli svedesi. Il match trasi svolgerà, giovedì 2 dicembre, a Madrid con partenza alle ore 16.00 (primo singolare-secondo singolare-doppio). I nomi dei giocatori ...

