Coppa Davis 2022, Italia testa di serie nel sorteggio: le possibili avversarie e chi evitare. Come funzionano le qualificazioni (Di giovedì 2 dicembre 2021) La data sul calendario è già cerchiata di rosso: domenica 5 dicembre, alle ore 13.30, a Madrid si terrà il sorteggio del turno preliminare della Coppa Davis 2022 di tennis, oltre ai sorteggi per i play-off del Gruppo Mondiale I e del Gruppo Mondiale II. Al netto delle due finaliste dell’edizione 2021, qualificate di diritto alle Finals del 2022, sono 26 le Nazioni aventi diritto a partecipare alle qualificazioni, ovvero le sedici squadre classificate dal 3° al 18° posto alle Finals 2021 e le dieci Nazioni che si sono qualificate dal Gruppo Mondiale I 2021. Gli accoppiamenti però saranno dodici: due squadre, infatti, domenica riceveranno la wild card per le Finals 2022 ed eviteranno così il turno preliminare 2022 in programma il 4 e 5 marzo: saranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) La data sul calendario è già cerchiata di rosso: domenica 5 dicembre, alle ore 13.30, a Madrid si terrà ildel turno preliminare delladi tennis, oltre ai sorteggi per i play-off del Gruppo Mondiale I e del Gruppo Mondiale II. Al netto delle due finaliste dell’edizione 2021, qualificate di diritto alle Finals del, sono 26 le Nazioni aventi diritto a partecipare alle, ovvero le sedici squadre classificate dal 3° al 18° posto alle Finals 2021 e le dieci Nazioni che si sono qualificate dal Gruppo Mondiale I 2021. Gli accoppiamenti però saranno dodici: due squadre, infatti, domenica riceveranno la wild card per le Finalsed eviteranno così il turno preliminarein programma il 4 e 5 marzo: saranno ...

Advertising

Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - ItaliaTeam_it : Fabio & Jannik ???? Da venerdì i tennisti #ItaliaTeam impegnati in Coppa Davis! #DavisCup | @federtennis - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - OA_Sport : La situazione in vista della Coppa Davis 2022 - infoitsport : Coppa Davis: Germania in semifinale dopo 14 anni -