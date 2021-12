Advertising

EnricoTurcato : Forza Robert. Non ti abbattere. Un anno magari segnerai 150 gol decisivi con il Bayern, di cui 55 in Champions, gu… - claudioruss : Ancora il dottor Tartaro: 'Avrà avuto una ventina di fratture, #Osimhen è finito come sotto una pressa. Dobbiamo st… - giusdr : @pabla77 Non a caso, insieme ad Anguissa, i calciatori con il maggiore minutaggio. Pure nazionali,eccetto Ruiz. Altro che Coppa D'Africa. - PitSam7 : RT @xho: Tanto ci siamo chiamati la Coppa d’Africa che è arrivata un mese prima. - ETGazzetta : Coppa d’Africa: i secessioni anglofoni del Camerun minacciano #Eto’o -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

L'ex Pichichi voleva rimarcare come il Camerun sia un Paese tranquillo (e per la stragrande maggioranza del territorio lo è) in vista dellad'2022, che prenderà il via a Yaoundé il 9 ...Commenta per primo Il Manchester City vuole rinnovare il contratto di Riyad Mahrez prima della partenza ild', a dare la notizie è il Sun . L'esterno algerino il prossimo mese sarà impegnato nella competizione africana e ha il contratto in scadenza nel 2023, i Citizen vorrebbero avviare subito ...Napoli, Milan, Inter e Atalanta racchiuse in cinque punti nei primi posti: la Serie A regala emozioni in vetta alla classifica.NAPOLI. L’ultimo quarto d’ora giocato al Meazza, la gara contro la Lazio, i sessanta minuti di Reggio Emilia che avevano condotto il Napoli ad un due a zero meritato e convincente, avevano illuminato ...