Contagi di oggi: i dati sul Coronavirus aggiornati al 2 Dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato dati relativi all’andamento del Coronavirus in Italia: i Contagi di oggi Il bollettino odierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus fa il punto sui Contagi di oggi. oggi, al 2 Dicembre 2021, si registrano ben 16.806 nuovi Contagiati. Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri, oggi sono 72 gli italiani che purtroppo non ce l’hanno fatta. Relativamente alla conta dei guariti dal Coronavirus in Italia oggi il dato è pari a 7.650. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, si registra +12 posti occupati nelle terapie intensive e +50 posti occupati nei ricoveri. ... Leggi su zon (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come di consueto il Ministero della Salute ha diramatorelativi all’andamento delin Italia: idiIl bollettino odierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia difa il punto suidi, al 22021, si registrano ben 16.806 nuoviati. Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri,sono 72 gli italiani che purtroppo non ce l’hanno fatta. Relativamente alla conta dei guariti dalin Italiail dato è pari a 7.650. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, si registra +12 posti occupati nelle terapie intensive e +50 posti occupati nei ricoveri. ...

Advertising

borghi_claudio : @Mag_Olly Caro signore questo grafico potrebbe se mai (incrociamo le dita perchè oggi i morti sono 100) indicare ch… - Ettore_Rosato : Oggi assemblea di @ItaliaViva Trieste,la mia città. In questi giorni fa notizia per il numero di contagi e le manif… - zazoomblog : Covid oggi Campania 1.271 nuovi contagi: bollettino 2 dicembre - #Covid #Campania #1.271 #nuovi - carlettopalma72 : @SimoGalp @RaiNews Se dicessero solo i malati non farebbe effetto..pensa.. oggi 16mila contagi di cui 15.500 c hanno il naso che cola...?????? - italiaserait : Covid oggi Italia, 16.806 contagi e 72 morti: bollettino 2 dicembre -