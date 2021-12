Consulta | protezione internazionale | infondate censure a disciplina per ricorso in Cassazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio le questioni, sollevate dalla Terza sezione civile della Corte di, sulla legittimità costituzionale della norma (articolo 35-bis, comma tredicesimo, sesto periodo, del d.lgs. n. 25/2008) che prevede, nei giudizi per il riconoscimento della, l'onere del difensore di certificare la data di rilascio in suo favore della procura speciale a ricorrere per. Onere che – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della– è previsto a pena di inammissibilità del. Questaspeciale è stata censurata, in particolare, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e per il suo carattere asseritamente ...