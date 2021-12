Consiglio Stato,medici curano,non possono rifiutare vaccino (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il personale sanitario "per legge e ancor prima per il cosidetto 'giuramento di Ippocrate'" è "tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il personale sanitario "per legge e ancor prima per il cosidetto 'giuramento di Ippocrate'" è "tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di ...

Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Stato respinge un ricorso: i medici non possono rifiutare il vaccino Covid. Non aggravare contagi,… - MediasetTgcom24 : Consiglio di Stato: 'Medici non possono rifiutare di fare il vaccino #Covid - TgLa7 : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti #Covid con il… - MonicaMofanta : RT @barbarab1974: Il Consiglio di Stato respinge un ricorso: i medici non possono rifiutare il vaccino Covid - Politica - ANSA https://t.co… - sardo1951 : RT @AlbertoLetizia2: Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di un medico #novax, sospeso per avere rifiutato il #vaccino, perché prevale… -