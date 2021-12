Commisso sulle plusvalenze | “il caso della Juventus influenza anche la Fiorentina”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Lasta disputando una stagione importante e il presidentepensa in grande. Il numero uno viola ha affrontato il delicato argomento delleai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24. “I profitti devono riflettere i soldi che ci sono dentro la società. Lesono solo profitti su carta, che servono solo a essere in ordine col fair-play finanziario. A marzo quando mi hanno detto che servivano soldi per rispettare i parametri di liquidità, poi ho scoperto che c’erano squadre messe peggio di noi.fino ad oggi ha pagato tutte le tasse da pagare al Governo italiano, ma non tutti hanno fatto così. Negli ultimi mesi il valoreha perso il 50%, ha perso 1 miliardo. IlJuve ...

Advertising

DonDie_Sospeso : @tutticonvocati 4 tweet ma nessuno sulle parole che #Commisso ha detto a profusione sulla situazione finanziaria de… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso sulle

Rocco, patron della Fiorentina, durissimo sul futuro di Dusan Vlahovic erecenti voci di mercato sul serbo. Come al solito schietto e senza peli sulla lingua. Rocco, patron italo - ...La Fiorentina guarda al futuro e anche al destino di Dusan Vlahovic.'avvisa' la Juventuspossibili prospettiveIl destino di Dusan Vlahovic è pronto a infiammare il calciomercato italiano e internazionale. Come è ormai chiaro da diverse settimane, il ..."Il padrone di Vlahovic si chiama Fiorentina. Chi lo vuole, deve parlare con noi, non con gli agenti. Non mi faccio ricattare da nessuno". Così Rocco Commisso, presidente ...Firenze, 2 dic. - "Io non mi faccio ricattare da nessuno, né da lui né dai suoi procuratori. Non so dove andrà, ma bisogna ricordare che di mezzo c'è la Fiorent ...