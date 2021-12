Commisso | «Italiano ha portato grande entusiasmo alla Fiorentina»

Advertising

Augusto76465897 : RT @tutticonvocati: ???#Commisso: 'Troppi intermediari nel calcio? Qui si dovrebbe introdurre una norma, abbiamo parlato con FIFA, UEFA, CON… - HCE__ : RT @tutticonvocati: ???#Commisso: 'Troppi intermediari nel calcio? Qui si dovrebbe introdurre una norma, abbiamo parlato con FIFA, UEFA, CON… - papimastro : RT @tutticonvocati: ???#Commisso: 'Troppi intermediari nel calcio? Qui si dovrebbe introdurre una norma, abbiamo parlato con FIFA, UEFA, CON… - twilight_townn : RT @tutticonvocati: ???#Commisso: 'Troppi intermediari nel calcio? Qui si dovrebbe introdurre una norma, abbiamo parlato con FIFA, UEFA, CON… - JeanMarie1899 : RT @tutticonvocati: ???#Commisso: 'Troppi intermediari nel calcio? Qui si dovrebbe introdurre una norma, abbiamo parlato con FIFA, UEFA, CON… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Italiano

Il presidente della Fiorentina, Rocco, è intervenuto durante la trasmissione "Tutti Convocati", in onda su Radio 24, per parlare in generale e a 360° del club toscano, di Vincenzo, ma anche di temi più generali del ..."Uno dei migliori inizi degli ultimi 15 anni". Roccoè contento dell'andamento della squadra, così come del lavoro del proprio allenatore. "ha portato entusiasmo, rendendo merito ai giocatori che già avevamo lo scorso anno. Non abbiamo ...Rocco Commisso, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, ha tirato una stoccata all’Inter sulla presunta questione degli stipendi non pagati. Io non sono come le altre squadre che non pagano gl ..."Voglio dire a Juventus, Arsenal, a tutto il mondo che la Fiorentina è padrona del cartellino di Vlahovic. Io ho sempre pagato, non sono uno di quelli che non paga stipendi da me ...