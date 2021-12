Commercio e sport in lacrime per la scomparsa di Italo Maiani | domani mattina l' ultimo saluto

(Di giovedì 2 dicembre 2021) CAMERATA PICENA - Se n'è andato ieri sera. Era ricoverato da tempo all' Inrca , aveva 80 anni ed era un grande appassionato di calcio oltre che un uomo buono. Era stato un apprezzato ...

CAMERATA PICENA - Se n'è andato ieri sera Italo Maiani. Era ricoverato da tempo all'Inrca, aveva 80 anni ed era un grande appassionato di calcio oltre che un uomo buono.