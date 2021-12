"Come mi hanno ridotta sul set". Adriana, stella dell'hard: vertebre e nervi, l'orrore subito durante le riprese (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si chiama Adriana Chechik ed è una famosissima attrice a luci rosse. E ora però, con pentimento, denuncia i danni subiti durante le riprese dei film hard, un settore nel quale si è affermata Come una stella planetaria. Il tutto nel corso del podcast che cura, dal titolo The Plug, in cui svela quali sono le sue condizioni di salute e quelle di molte altre colleghe. "Sembra wrestling. Io ho un collo adesso distrutto. Ho un nervo schiacciato, le mie vertebre C6 e C7 sono fuori posto", premette. Dunque l'attrice svela di avere un'ernia del disco a anche dei problemi al tronco encefalico: "Dopo un film, proprio Come gli sportivi professionisti, faccio un bagno nel ghiaccio per aiutare il corpo a riprendersi", ha spiegato la Chechik. Il tutto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si chiamaChechik ed è una famosissima attrice a luci rosse. E ora però, con pentimento, denuncia i danni subitiledei film, un settore nel quale si è affermataunaplanetaria. Il tutto nel corso del podcast che cura, dal titolo The Plug, in cui svela quali sono le sue condizioni di salute e quelle di molte altre colleghe. "Sembra wrestling. Io ho un collo adesso distrutto. Ho un nervo schiacciato, le mieC6 e C7 sono fuori posto", premette. Dunque l'attrice svela di avere un'ernia del disco a anche dei problemi al tronco encefalico: "Dopo un film, propriogli sportivi professionisti, faccio un bagno nel ghiaccio per aiutare il corpo a riprendersi", ha spiegato la Chechik. Il tutto, ...

ladyonorato : Che immane SCHIFO. E per decenni ci siamo chiesti come hanno potuto i Tedeschi sostenere il III Reich… - borghi_claudio : Il super green pass assegnato, come il quello per lavoro, alla prima commissione affari costituzionali senato. Eh n… - borghi_claudio : Prossimamente su questi schermi: tutti vaccinati, terze dosi come se piovessero, green pass anche per respirare, ba… - HotThenMilk : @franzisksksk Sto male probabile dopo mezz'ora ha cominciato ad avere la tremarella e gli hanno fato il computer, s… - Lexotan21 : @Agenzia_Ansa Era ora, i bambini hanno aspettato fin troppo tempo, ora il virus non potrà più ucciderli come prima.… -