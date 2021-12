Come ha fatto Spotify a fornirti l’aura influenzata dalla musica che ascolti? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ultimo mese dell’anno, tempo di iniziare a fare bilanci. Tra gli altri, ci pensa – Come ogni anno – anche Spotify ma in maniera nuova. C’è infatti una nuova funzione che restituisce agli utenti la loro “colonna sonora del nuovo normale” in un 2021 che, inevitabilmente, è stato fatto di alti e bassi. So chiama Spotify Wrapped Aura e il suo scopo è quello di leggere l’aura audio mostrando, attraverso i colori, cosa dicono di te le canzoni che hai ascoltato nel 2021. LEGGI ANCHE > Il momento dei testi su Spotify I bilanci dell’anno con Spotify Wrapped Aura Chi utilizza Spotify da oggi vedrà comparire la cartella brani preferiti del 2021 sotto la voce “Wrapped 2021”. Lo scopo è quello di generare una playlist che raccolga tutte le canzoni più ascoltate ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ultimo mese dell’anno, tempo di iniziare a fare bilanci. Tra gli altri, ci pensa –ogni anno – anchema in maniera nuova. C’è infatti una nuova funzione che restituisce agli utenti la loro “colonna sonora del nuovo normale” in un 2021 che, inevitabilmente, è statodi alti e bassi. So chiamaWrapped Aura e il suo scopo è quello di leggereaudio mostrando, attraverso i colori, cosa dicono di te le canzoni che hai ascoltato nel 2021. LEGGI ANCHE > Il momento dei testi suI bilanci dell’anno conWrapped Aura Chi utilizzada oggi vedrà comparire la cartella brani preferiti del 2021 sotto la voce “Wrapped 2021”. Lo scopo è quello di generare una playlist che raccolga tutte le canzoni più ascoltate ...

