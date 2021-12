Civitavecchia | arriva il servizio di Radioterapia all’ospedale San Paolo

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato è stato aper una visitaSan. Nel corso della visita, come riportato da alcuni quotidiani locali, l’assessore ha dichiarato “Laarriverà, useremo i fondi del PNRR. Ci stiamo lavorando“. Decisamente soddisfatti i consiglieri regionali del territorio Gino De Paolis e Devid Porrello: “Quello sullaè un impegno che parte da lontano – afferma Gino De Paolis – e che aveva compiuto importanti passi in avanti già ad agosto, quando il consiglio regionale approvò un emendamento presentato a mia prima firma per l’attivazione di questopresso la Asl Rm4. La sanità pubblica deve intercettare le esigenze dei territori ed il nostro, purtroppo, è un territorio che ha ...

AGR_web : 'Una vita da social' la campagna educativa itinerante della polizia arriva a Civitavecchia Arriva nel Comune di Civ… - adriano30 : Con un disegno mi allerti e mi difendi…. Minaccioso arriva dal mare … #naturephotography #naturelovers… -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia arriva

Il Faro online

In aiuto del commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo,la Difesa che mette in campo ...i test grazie anche all'impiego di due laboratori mobili che si trovano a. Un ...: 'Una vita da social', al via la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato -nel Comune dila più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e ...Battuto ai rigori il Ciampino mentre in C2 il Santa Severa è quinto in campionato La Civitavecchia Futsal passa il turno in Coppa Lazio grazie al calcio di rigore decisivo segnato da Michele Notarnico ...Pochi movimenti con la priorità che riguarda il portiere. Apre oggi il mercato di dicembre per quanto riguarda il campionato di Eccellenza che chiuderà poi i battenti il prossimo 30 dicembre. In casa ...