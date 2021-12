Ciò che non dici: testo del nuovo singolo di Mara Sattei (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo lo straordinario successo di “Scusa”, Mara Sattei torna con un nuovo brano dal titolo “Ciò che non dici”: ecco il testo Mara Sattei, che ha collezionato ad oggi oltre 200 milioni di streaming totali con la sua musica e le collaborazioni che l’hanno vista protagonista, torna con un nuovo singolo dal titolo “Ciò che non dici”. Se con il suo primo brano ufficiale, “Scusa”, ci ha aperto una breccia per farci entrare nel suo mondo, adesso ci spalanca un’altra porta alla scoperta della sua musica. Prodotto da tha Supreme, che accompagna la sorella e artista nel suo percorso discografico sin dagli esordi, il singolo mette in risalto ancora una volta le grandi abilità canore di ... Leggi su zon (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo lo straordinario successo di “Scusa”,torna con unbrano dal titolo “Ciò che non”: ecco il, che ha collezionato ad oggi oltre 200 milioni di streaming totali con la sua musica e le collaborazioni che l’hanno vista protagonista, torna con undal titolo “Ciò che non”. Se con il suo primo brano ufficiale, “Scusa”, ci ha aperto una breccia per farci entrare nel suo mondo, adesso ci spalanca un’altra porta alla scoperta della sua musica. Prodotto da tha Supreme, che accompagna la sorella e artista nel suo percorso discografico sin dagli esordi, ilmette in risalto ancora una volta le grandi abilità canore di ...

Advertising

ladyonorato : Oggi alle 16.30 vi aspetto sul mio canale YouTube per una diretta. Urge chiarire a tutti lo scenario europeo e ciò… - CarloCalenda : Sempre più convinto che la Cartabia sia la scelta giusta. Per preparazione, standing e equilibrio. Una donna capace… - HPE_IT : .@stefano_venturi parla dei benefici concreti del #NextGenCloud: tutte le organizzazioni, PA e imprese, pagano solo… - e_pisano : RT @Poesiaitalia: «Ciò che il gregge odia di più è chi la pensa diversamente; non è tanto l’opinione in sé ma l’audacia di pensare da sé, q… - Alessiodoria17 : RT @Gab_Pisano: Sono diventato tutto ciò che ho sempre odiato,e mi piace???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ciò che Meghan Markle, la vittoria contro i media Uk 'Questa è una vittoria non solo per me, ma per chiunque abbia mai avuto paura di difendere ciò che è giusto - ha commentato trionfante la Markle -. Sebbene questa vittoria rappresenti un precedente, ...

La Lazio rimonta e poi sorpassa l'Udinese che pareggia al 98': 4 4 Atalanta terza La classifica della serie A La partita, saldamente in mano all'Udinese , torna in equilibrio in appena cinque minuti, durante i quali alla Lazio riesce tutto ciò che non ha funzionato ...

Sanità: al via campagna #plasmaoroliquidoper sensibilizzare a donazione latinaoggi.eu 'Questa è una vittoria non solo per me, ma per chiunque abbia mai avuto paura di difendereè giusto - ha commentato trionfante la Markle -. Sebbene questa vittoria rappresenti un precedente, ...Atalanta terza La classifica della serie A La partita, saldamente in mano all'Udinese , torna in equilibrio in appena cinque minuti, durante i quali alla Lazio riesce tuttonon ha funzionato ...