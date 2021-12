Ciclismo | Aleksandr Vlasov | “Andato via dall’Astana per paura di rimanere senza squadra Voglio provare le Ardenne”

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Due anni in Astana, per entrare nel massimo circuito internazionale, ora il cambio di scenario con il passaggio alla Bora-hansgrohe. Aleksanderva a caccia del definitivo salto di qualità: il russo, classe 1996, ha trovato fino ad ora sei vittorie e diversi piazzamenti nelle corse World Tour. Le sue dichiarazioni a velo-club sul perché del cambio di compagine: “Ho ricevuto un’offerta, ma era in un momento in cui il futuro dellaera piuttosto incerto. Alexandre Vinokourov e Premier Tech non erano d’accordo e non volevo correre rischi“. Sui prossimi obiettivi e sul calendario: “la mia rivincita sulla Parigi-Nizza oppure magari vincere un’altra gara di una settimana come la Tirreno-Adriatico. Ne parleremo al prossimo training camp che inizierà a dicembre a Tegernsee. Discuteremo il nostro calendario lì prima di ...