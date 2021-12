Chiara Nasti guarita dal Covid-19, non aveva detto che era positiva: “Vi spiego perché” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chiara Nasti svela di essere guarita dal Covid-19 e racconta il motivo che l’ha spinta a nascondere la sua positività, tirando in ballo chi invece utilizza i social per raccontare le proprie battaglie. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021)svela di esseredal-19 e racconta il motivo che l’ha spinta a nascondere la sua positività, tirando in ballo chi invece utilizza i social per raccontare le proprie battaglie. L'articolo proviene da City Roma News.

